Tesla a fost exclusă din indicele S&P 500 ESG. Ieșire nervoasă a lui Elon Musk pe Twitter: „ESG este o înşelătorie”

Această măsură a provocat miercuri tweet-uri critice din partea CEO-ul Tesla, Elon Musk, transmite Reuters.

Alţi factori care au contribuit la această măsură, intrată în vigoare pe 2 mai, au inclus lipsa de detalii publice din partea Tesla legate de strategia sa pentru emisii de carbon reduse sau codurile de conduită în afaceri, a declarat Margaret Dorn, şefa indicilor ESG a organizaţiei pentru America de Nord, într-un interviu.

Chiar dacă Tesla contribuie la reducerea emisiilor cu maşinile sale electrice, a spus Dorn, problemele sale şi lipsa dezvăluirilor faţă de colegii din industrie ar trebui să ridice îngrijorări pentru investitorii care doresc să judece compania în funcţie de criteriile de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG), potrivit News.ro.

”Nu poţi lua pur şi simplu declaraţia de misiune a unei companii, ci trebuie să te uiţi la practicile sale în toate acele dimensiuni cheie”, a spus ea.

Reprezentanţii Tesla nu au răspuns imediat la întrebări. Dar, după ce indexul s-a schimbat, CEO-ul Tesla, Elon Musk, a scris miercuri pe Twitter că ”ESG este o înşelătorie. A fost folosit de falşi războinici ai justiţiei sociale”.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!

ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.