Tensiuni la Kiev. Zelenski nu se mai înțelege cu conducerea militară a Ucrainei. „Toată lumea este obosită”

Acum, un incident petrecut vineri în timpul unei ceremonii militare, când un atac rusesc a provocat moartea a 20 de soldaţi ucraineni, vine să toarne gaz peste foc, relatează CNN şi BBC, potrivit News.ro.

Igor Jovka, adjunctul şefului biroului lui Zelenski, a condamnat sâmbătă o evaluare a şefului armatei ucrainene Valeri Zalujni potrivit căreia războiul cu Rusia se află într-un „impas", adâncind astfel o dispută la Kiev care sporeşte nervozitatea cu privire la sprijinul primit de la Occident.

Jovka a răspuns unui interviu acordat de şeful Statului Major, care a declarat miercuri pentru The Economist că Ucraina „a ajuns la un nivel tehnologic care o plasează într-un impas" şi că „cel mai probabil nu va exista un succes semnificativ şi clar" în război. Jovka a declarat pentru televiziunea ucraineană că interviul lui Zalujni a fost probabil „citit cu atenţie de ruşi, care au luat notiţe şi au tras concluzii".

El a mai spus că a primit telefoane de la omologi din ţările partenere care, „în panică", l-au întreabat dacă războiul este într-adevăr într-un impas, aşa cum a fost descris de Zalujni.

„Este acesta efectul pe care am vrut să-l obţinem cu acest articol?", a întrebat retoric Jovka pe un ton ironic. „Poate că acesta este un plan strategic foarte profund şi vom obţine un oarecare succes în acest fel. Dar, ca să fiu sincer, sunt foarte surprins", a adăugat oficialul prezidenţial.

Tensiunile vin într-un moment crucial al războiului, în condiţiile în care contraofensiva lentă a Kievului şi izbucnirea violenţelor în Orientul Mijlociu au stârnit temeri că ajutorul financiar şi militar occidental ar putea începe să se clatine.

De altfel, sâmbătă, în timpul unei conferinţe de presă cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Zelenski personal a spus că nu este de acord cu evaluarea lui Zalujni, dar a recunoscut că oamenii sunt „obosiţi" după 18 luni de război în ţară.

„Oamenii sunt obosiţi. Toată lumea este obosită. Există opinii diferite (...) Toţi suntem oameni, indiferent de statut... Dar nu este un impas. Subliniez încă o dată acest lucru. Am vorbit deja despre acest lucru. Nu este niciun fel de noutate", a declarat Zelenski.

„Trebuie să ne adunăm cu toţii şi să rezolvăm problemele, să lucrăm mai mult cu partenerii noştri în ceea ce priveşte apărarea aeriană, să deblocăm cerul şi să le permitem băieţilor noştri să întreprindă acţiuni ofensive. La acest lucru trebuie să ne gândim. Doar la asta. Nu la unde vom fi mâine. Ci acum", a punctat preşedintele.

În interviul său, comandantul Zalujni a prezentat viziunea sa asupra a ceea ce trebuie să facă Ucraina şi asupra tipului de sprijin necesar din partea partenerilor pentru a ieşi din impas. Dar caracterizarea sa generală a conflictului a stârnit suspiciuni în Ucraina şi a ţinut prima pagină a ziarelor internaţionale.

Aceasta a venit în condiţiile în care un articol separat, publicat de TIME după ce a stat de vorbă cu echipa lui Zelenski şi cu Zelenski însuşi, l-a prezentat pe preşedintele ucrainean ca pe o figură din ce în ce mai izolată.

„Nimeni nu crede în victoria noastră aşa cum cred eu. Nimeni", a declarat Zelenski pentru TIME, mărturisind însă că munca de convingere cu aliaţii Ucrainei îi ia „toată puterea, toată energia".

El a recunoscut că izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas a deturnat atenţia de la lupta Ucrainei împotriva Rusiei, complicând eforturile de a menţine entuziasmul internaţional pentru lupta ţării sale. "Cred că este unul dintre obiectivele Federaţiei Ruse. Este un fapt. Vedem rezultatele", a reiterat sâmbătă Zelenski în timpul conferinţei de presă comune cu Ursula von der Leyen.

Atac la o ceremonie militară

Pe de altă parte, şefii militari ucraineni se confruntă cu critici tot mai mari după recent atac cu rachete ruseşti care a provocat numeroase victime ucrainene.

Presa ucraineană şi bloggerii militari ruşi susţin că peste 20 de soldaţi ucraineni au fost ucişi la o ceremonie de premiere care a avut loc vineri în apropierea liniei frontului din sud.

Armata ucraineană nu a oferit încă cifrele privind victimele a ceea ce spune că a fost o „tragedie" în regiunea Zaporojie.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că incidentul „ar fi putut fi evitat".

„Au fost iniţiate proceduri penale", a anunţat liderul ucrainean într-o postare făcută duminică pe reţelele sociale. „Fiecare soldat aflat în zona de luptă - în linia de foc a inamicului şi de recunoaştere aeriană - ştie cum să se comporte în câmp deschis, cum să asigure siguranţa", a punctat Zelenski.

O serie de soldaţi ucraineni şi experţi militari spun că ceremonia nu ar fi trebuit să aibă loc într-o zonă cu risc de atac.

Ei spun că ofiţerii ucraineni ar fi trebuit să fie conştienţi de faptul că dronele ruseşti monitorizează constant activităţile trupelor ucrainene în apropierea liniei de front pentru a ghida loviturile aeriene şi de artilerie.

De altfel, pe un canal rusesc de Telegram au apărut imagini filmate cu drone care ar arăta momentul loviturii mortale asupra a ceea ce părea a fi o ceremonie în aer liber. De asemenea, se văd mai multe cadavre care zac pe jos şi despre care se crede că ar fi ale unor soldaţi ucraineni.

Armata rusă nu a comentat oficial atacul.

Ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerov a confirmat sâmbătă informaţiile apărute în presă potrivit cărora soldaţi ucraineni din Brigada 128 de asalt de munte „Zakarpattia (Transcarpatia)" au fost ucişi vineri. El a ordonat o „anchetă completă" în ceea ce a descris drept o "tragedie".

Trei zile de doliu în Transcarpatia

Între timp, Comandamentul Strategic al Ucrainei (StratCom) a declarat că în atac a fost folosită o rachetă balistică cu rază scurtă de acţiune Iskander-M. În atac au fost răniţi şi mai mulţi civili.

Duminică, deputatul ucrainean Mihailo Volîneţ a declarat că 28 de persoane au fost ucise şi 53 rănite în atac, dar acest bilanţ nu a fost confirmat oficial.

Preşedintele Zelenski a declarat că doreşte "să se stabilească adevărul complet despre ceea ce s-a întâmplat şi să se ia măsuri de prevenire, pentru ca astfel de incidente să se mai întâmple".

Brigada 128 încă nu a comentat oficial pe această temă.

Trei zile de doliu au fost declarate în cea mai vestică regiune ucraineană, Transcarpatia, de unde se crede că provin multe dintre victime.

Kievul nu a dezvăluit public locaţia atacului, dar relatările din presa ucraineană spun că a fost vorba despre un sat din apropierea liniei de front. Bloggerii ruşi au spus că a fost vorba de satul Dimitrovo (redenumit Zaricine de către Ucraina în 2016).

Se crede că atacul a avut loc în timp ce trupele ucrainene marcau Ziua Artileriei, sărbătorind personalul militar care lucrează în unităţi de artilerie şi rachete.

Furie pe rețelele de socializare

Ruslan Kahaneţ, comandantul batalionului de voluntari ucraineni Soneciko (Soare), a declarat sâmbătă într-o postare pe Facebook că sunt „o mulţime de ofiţeri şi soldaţi morţi" după atacul rusesc. El a postat, de asemenea, fotografii cu vehicule arse şi cu trupurile soldaţilor ucişi.

De asemenea, a apărut o înregistrare video cu un soldat ucrainean, despre care se crede că face parte dintr-o brigadă aflată în apropiere, care critică public ofiţerii pentru organizarea ceremoniei de premiere.

Soldatul - al cărui nume nu este cunoscut - spune că satele de pe linia frontului sunt lovite „metodic şi regulat" şi că „oricine se află aici vă va spune acest lucru".

El se întreabă la ce s-au gândit ofiţerii care au adunat mulţimea, deoarece toată lumea de pe linia frontului ştie că o mulţime de mai mult de două persoane provoacă întotdeauna o „aterizare" ("lovitură" în jargonul militar).

Serhi Sternenko, un cunoscut voluntar ucrainean, a sugerat sâmbătă că acel comandant care a organizat ceremonia ar trebui să fie închis pe viaţă. „Au existat deja multe incidente similare. Din păcate. Fără schimbări sistemice, vor mai fi şi alte astfel de incidente", a declarat el.

O serie de utilizatori ai reţelelor sociale din Ucraina şi-au exprimat furia, cerând pedepsirea organizatorilor ceremoniei de premiere. „Cine i-a adunat acolo, de ce nu se spune numele acestei persoane? A cui a fost iniţiativa? Sunt aceşti oameni deja anchetaţi?", întreabă un utilizator.

Un altul a scris: „Cum a fost posibil să se adune TOŢI războinicii noştri într-un singur loc?".

Între timp, şi bloggerii militari ruşi spun că peste 20 de soldaţi ucraineni au fost ucişi. Duminică, un blogger a sugerat că şefii militari ucraineni ar trebui acum „să se gândească de ce astfel de incidente au devenit mai frecvente".

Un alt blogger pro-Kremlin a scris că anterior, ucrainenii i-au „pedepsit" pe ruşi într-un mod similar de mai multe ori, iar aceştia şi-au învăţat lecţia. „Aşa că am uitat repede de a ne alinia afară, am încetat să ne mai înghesuim şi am început să ne uităm în mod constant spre cer” - spune bloggerul rus despre măsurile luate de Moscova.

