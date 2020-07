Tensiuni la cote înalte între China și Marea Britanie, pe tema cetățenilor din Hong Kong

"Dacă partea britanică schimbă unilateral regula actuală, aceasta ar însemna o abatere de la propria sa poziţie, precum şi de la dreptul internaţional", a afirmat ambasada într-un comunicat.

"Noi ne opunem ferm şi ne rezervăm dreptul de a lua măsuri adecvate", adaugă comunicatul, fără să ofere mai multe precizări.

Regatul Unit a anunţat miercuri un plan vizând extinderea drepturilor de imigrare pentru locuitorii din Hong Kong, pe motiv că legea impusă de Beijing constituie o încălcare a autonomiei fostei colonii britanice. Acest teritoriu a fost retrocedat Chinei în 1997, cu condiţia de a păstra anumite libertăţi, precum şi autonomia judiciară şi legislativă timp de 50 de ani.

Londra prevede modificarea condiţiilor ataşate "paşaportului britanic pentru teritoriile de peste mări" cu scopul de a le face mai favorabile şi de a le permite deţinătorilor acestuia să vină să trăiască şi să muncească în Marea Britanie.

Sunt aproximativ 350.000 de titulari ai acestui paşaport, cifră care aproape s-a dublat de la debutul mişcării de contestare în Hong Kong împotriva puterii centrale de la Beijing în urmă cu un an. Dar 2,9 milioane de alţi rezidenţi ai Hong Kong, de fapt, toţi cei născuţi înainte de 1997, sunt eligibili pentru a obţine acest document.

"Flacăra libertăţii" este preţioasă, iar Marea Britanie va face tot posibilul pentru a sprijini populaţia din Hong Kong după ce China a introdus noua lege a securităţii, a declarat joi un ministru britanic, citat de Reuters.

"Suntem alături de populaţia Hong Kong-ului", a reiterat Simon Clarke, secretar de stat pentru creşterea regională şi administraţia locală, la Sky News. "Flacăra libertăţii este foarte preţioasă şi noi am dat garanţii acelor oameni când am părăsit Hong Kong, de aceea vom face tot ceea ce ne stă în puteri pentru a asigura că aceasta este respectată", a subliniat el.

