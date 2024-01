Tel-Aviv a intrat în 2024 cu un baraj de rachete trase din Fâşia Gaza. „Am fost îngrozit, asta e viaţa pe care o trăim”

Sirenele aeriene de avertizare au sunat în metropola israeliană, iar jurnaliştii din Tel Aviv au putut vedea rachete interceptate de sistemele israeliene de apărare antirachetă. Oamenii care sărbătoreau Anul Nou pe o stradă festivă s-au tras deoparte pentru a se adăpostit, în timp ce alţii au continuat să petreacă.

Atacul din sudul Israelului a avut loc la ora locală 12:00 a.m. (20:00 GMT), iar cel de la Tel Aviv la 12:01 a.m., potrivit jurnaliştilor AFP.

HAMAS STILL LAUNCHING ROCKETS INTO ISRAEL

This CCTV video is just a few hours old (note 1 Jan date) and shows rockets coming from Gaza towards Tel Aviv and being intercepted by the Iron Dome defence system.

Like the obsessed maniacs they are, Hamas is still trying to murder… pic.twitter.com/Q90KKDsc5A