Tatăl minorului care a comis atacul de la şcoala din Belgrad, arestat. Băiatul îşi planificase atacul cu o lună înainte

În afară de arma cu care a comis masacrul, băiatul mai avea o armă în rucsac. Ambele arme se aflau în posesia legală a tatălui său. Acesta susţine că erau închise într-un seif, care avea un cod, dar se pare că fiul său l-a aflat, scrie Blic, citată de News.ro.

Băiatul mergea adesea la poligonul de tragere cu tatăl său, a declarat Bratislav Gašić, ministrul Poliţiei, în cadrul unei conferinţe de presă.

Motivaţia din spatele acestui atac încă nu este cunoscută, dar majoritatea victimelor sunt fete. Şapte fete, un băiat şi un agent de securitate au fost ucişi. Alte şapte persoane au fost rănite, iar între acestea se numără o fată împuşcată în cap, a cărei stare este critică.

Suspectul a deschis focul în clasa cea mai apropiată de intrarea în şcoală, care, atunci, avea oră de istorie. Profesoara de istorie, în vârstă de 53 de ani, se numără şi ea printre victimele rănite.

Băiatul care a deschis focul are 14 ani şi a sunat chiar el la poliţie pentru a anunţa ce a făcut. El a fost arestat în curtea şcolii.

???????? Law enforcement agencies reacted quickly, the police have already arrested the attacker. According to media reports, he had five clips of ammunition with him. The perpetrator was under the influence of drugs.