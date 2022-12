Sute de oameni au protestat la Belgrad împotriva invaziei ruse în Ucraina | VIDEO

Protestul a fost convocat de Societatea Democrată Rusă - organizaţie a cetăţenilor ruşi care locuiesc în Serbia, unde au ajuns în ultima perioadă mii de oponenţi ai regimului preşedintelui rus Vladimir Putin - pentru a marca 10 luni de la începutul agresiunii Moscovei în Ucraina, scrie EFE, citată de Agerpres.

Russian antiwar protesters now marching through central Belgrade. pic.twitter.com/fH8uFIAEaL

Manifestanţii, care s-au strâns într-o piaţă din centrul capitalei sârbe sub sloganul „Pace pentru Ucraina, libertate pentru Rusia”, purtau bannere cu inscripţii precum „Putin, jos mâinile de pe Ucraina”, „Libertate pentru Ucraina” sau „Opriţi războiul”.

Protestere now playing Ukrainian anthem outside RU embassy in Belgrade pic.twitter.com/XUiZtB94eE