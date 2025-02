Ţările baltice s-au conectat la reţeaua electrică europeană. Ursula von der Leyen: „În sfârşit, fără ameninţări şi şantaj”

„Acum câteva momente, am primit o veste extraordinară. Sincronizarea sistemului electric al statelor baltice cu cel al Europei continentale a fost finalizată cu succes”, a anunţat la Vilnius preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Foste republici sovietice care acum sunt membre ale UE şi NATO, Lituania, Estonia şi Letonia aveau acest proiect de ani de zile, dar l-au accelerat după invazia rusă din Ucraina în februarie 2022. În calitate de susţinători ai Kievului în acest conflict, Riga, Tallinn şi Vilnius se temeau să nu fie şantajate de Moscova cu privire la aprovizionarea lor cu energie electrică.

„Acesta este un moment istoric care marchează sfârşitul unui drum lung (...). Am obţinut independenţa energetică totală”, a declarat încântat Gitanas Nauseda, alături de omologii săi din Estonia, Letonia şi Polonia şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Astăzi s-a scris istorie”, a spus Ursula von der Leyen. „Este libertate. Libertate faţă de ameninţări, libertate faţă de şantaj”, a punctat ea. „Liniile electrice cu Rusia şi Belarus sunt demontate. Aceste lanţuri de linii electrice care vă leagă de vecinii ostili vor face parte din trecut”, a adăugat ea.

Today we connect the Baltic states to the continental European electricity grid.

We’re cutting the last remaining links with Russia.

Freedom from threats and blackmail, at last.

This is a historic day ↓ https://t.co/t67PwrgbPn