Țara unde pentru a cumpăra un pui ai nevoie de un ”munte” de bancnote. Noua spaimă a populației

Oamenii vor să se asigure că au un stoc suficient de alimente, articole de strictă necesitate şi combustibil înainte ca măsura decretată de preşedintele Nicolas Maduro să intre luni în vigoare.

Inflaţia a ajuns la 82.700% în iulie, potrivit parlamentului dominat de opoziţie, pe măsură ce modelul economic al statului socialist continuă să se destrame, ceea ce înseamnă că pentru cumpărarea unor produse de bază precum un săpun sau un kilogram de tomate sunt necesare teancuri de bani, care sunt de multe ori dificil de obţinut.

"Am venit să cumpăr legume, dar plec, pentru că nu voi aştepta la coada asta", a spus Alicia Ramirez, de 38 de ani, administrator al unei afaceri, înainte de a pleca de la un supermarket din oraşul Maracaibo, din vestul ţării. "Oamenii au înnebunit", a adăugat ea.

Schimbarea este puţin probabil să genereze haosul din decembrie 2016, atunci când Maduro a retras cea mai mare bancnotă din circulaţie fără a furniza una înlocuitoare. Acest lucru a dus la proteste, jafuri şi sute de arestări.

How bad is the crisis in Venezuela? This is how much cash you need to buy a chicken, a bar of soap, a toilet paper roll or some carrots. For reference: The toilet paper roll costs 2600000 bolivars, the equivalent of 0.40 USD (via Carlos Garcia Rawlins)https://t.co/2aRRpu53Uz pic.twitter.com/5RL6l9tV7O