Țara membră NATO care cere oprirea furnizării de armament către Ucraina. „Trebuie să aducem pacea”

„Poziția maghiară este clară, deoarece războiul este în cartierul nostru, iar zeci de mii de maghiari sunt în pericol direct, deoarece sunt maghiari care locuiesc în Transcarpatia (regiune din Ucraina)”, a spus Viktor Orban.

Liderul de la Budapesta a mai spus că „Ungaria lucrează din greu pentru a se asigura că NATO nu își schimbă poziția anterioară, deoarece NATO este o alianță militară de apărare.”

Viktor Orbán at the #NATOSummitVilnius calls on NATO countries to stop supplying weapons to Ukraine, to stop training Ukrainian soldiers and to start peace talks as soon as possible. pic.twitter.com/k7roBNU2Eh