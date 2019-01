Țara în care a avut loc o lovitură de stat. Mai mulți militari au fost arestați

Respectivul grup de militari a apărut la primele ore ale dimineţii la radio-televiziunea naţională din capitala Libreville şi a lansat un apel la revoltă către populaţie, anunţând totodată crearea unui „Consiliul naţional al restaurării'' democraţiei. Apelul a fost citit de un militar care s-a prezentat drept locotenentul Ondo Obiang Kelly, locţiitor al comandantului Gărzii Republicane, informează AFP, citat de Agerpres.

Gabon army seizes control of the government 'to restore democracy' https://t.co/AbkwIiN4Sd pic.twitter.com/Xe01UsSnB2

Câteva ore mai târziu, calmul a „revenit'' şi autorităţile au preluat situaţia „sub control'', potrivit ministrului comunicaţiilor şi purtător de cuvânt al guvernului, Guy-Bertrand Mapangou. Acesta a spus că au fost cinci membri ai unui comandou care preluaseră controlul radio-televiziunii, dintre care patru au fost arestaţi şi al cincilea a fugit.

Forţele de securitate au fost desfăşurate în capitală şi vor rămâne acolo şi în zilele următoare pentru a menţine ordinea, a mai afirmat oficialul gabonez.

Frontierele au rămas deschise, în schimb internetul era tăiat la Libreville, după cum a constatat corespondentul AFP, care a auzit şi focuri de armă în zona radio-televiziunii şi a observat mişcări de blindate pe principalele bulevarde din Libreville.

Acelaşi corespondent afirmă că zeci de tineri au incendiat o maşină şi cauciucuri într-un cartier din apropierea radio-televiziunii, aparent dând curs apelului la revoltă lansat de pucişti, iar forţele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanţi.

More on #Gabon Coup: army has reportedly taken control of the streets in #libreville and #Franceville. Internet shut down. pic.twitter.com/LvDESVneQH