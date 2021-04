Țara care a intrat 10 zile în carantină, din cauza valului patru de Covid-19

Cel de-al patrulea val de COVID-19 a determinat autorităţile iraniene să bage în carantină aproape întreaga ţară pentru 10 zile, în contextul în care 257 de oraşe se află deja în stare de risc maxim, conform Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Alireza Raisi, a explicat că în cazul celor 257 de oraşe catalogate în stare de risc maxim "pot rămâne deschise doar clădirile esenţiale", precum magazinele alimentare, centrele sanitare, băncile, transportul public, precum şi marile fabrici, atelierele de producţie şi de construcţie.

Timp de 10 zile vor rămâne închise centrele culturale, teatrele, cinematografele, centrele sportive, şcolile, centrele comerciale şi restaurantele, precum şi companiile neesenţiale.

Lockdownul afectează 23 din cele 31 de provincii ale ţării.

Autorităţile iraniene au folosit culori - roşu, portocaliu, galben şi albastru - pentru a stabili nivelul de risc din oraşe, roşul fiind nivelul de risc maxim al propagării cu coronavirus. Potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătăţii de la Teheran, 257 de oraşe sunt sub cod roşu, 129 sub cod portocaliu, 51 sub cod galben şi 11 sub cod albastru.

Cel de-al patrulea val de coronavirus survine după recentele festivităţi dedicate noului an persan şi este o consecinţă în mare parte a deplasărilor şi reuniunilor familiale care s-au produs în timpul acestui eveniment, sărbătorit la 20 martie.

Numărul cazurilor de coronavirus a depăşit 2 milioane în Iran, cu o medie zilnică de peste 20.000 de infectări în ultima săptămână. De la începerea pandemiei, Iranul a raportat peste 64.000 de decese asociate COVID-19.

Pe de altă parte, campania de vaccinare a fost lentă, remarcă Reuters. Teheranul a anunţat că a primit peste 400.000 din cele 2 milioane de doze de vaccin Sputnik V comandate din Rusia şi că aşteaptă livrarea a 4,2 milioane de doze din vaccinul AstraZeneca.

Iranul - cu o populaţie de 83 de milioane de locuitori - a mai primit 250.000 de doze din vaccinul chinezesc Sinopharm şi o parte din comanda de 500.000 de doze de vaccin COVAXIN din India.