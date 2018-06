Țara care a decretat starea de urgență, după o serie de proteste. Oamenii au incendiat un avion

Totodată, guvernul provincial a fost suspendat și în regiune au fost trimise forțele armate, pentru a restabili ordinea.

Potrivit oficialului, zona în care au izbucnit violențele este adesea dominată de dispute legate de pământ, între triburi. De data aceasta, mulțimea înarmată este furioasă din cauza rezultatelor alegerilor regionale. Astfel, oamenii au incendiat un avion, au jefuit un depozit și au dat foc mai multor clădiri din Mendi, capitala provinciei Southern Highlands, informează The Guardian.

I’m broken-hearted by the images emerging from #Mendi [apparently ‘Election related’ violence] of a PX Dash 8 aircraft being set ablaze [the tires were ‘shot upon landing’]. Join me in praying for peace and reconciliation throughout the Southern Highlands of #PapuaNewGuinea. #PNG pic.twitter.com/pdeVsANu7X