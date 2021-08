Talibanii preiau controlul asupra oraşului Ghazni, aflat la 150 km de Kabul. Este a zecea capitală provincială cucerită

”Pot să confirm că Ghazni a căzut pe mâna talibanilor în această (joi) dimineaţa. Ei au preluat controlul asupra unor zone-cheie din oraş: biroul guvernatorului, cartierul general al poliţiei şi închisoarea”, a declarat AFP preşedintele Consiliului provinciei Ghazni, Nasir Ahmad Faqiri.

The #Ghazni police headquarters, which fell to the #Taliban this morning. pic.twitter.com/8CNpTSWZym

Confruntări armate erau în curs în unele locuri din oraş, a precizat el. Însă talibanii deţin ”în mare controlul”, a anunţat consilierul.

Talibanii au revendicat, la rândul lor, cucerirea oraului Ghazni.

The situation in #Ghazni province is under control, the #Mujahideen are moving forward: pic.twitter.com/IcViYqeLnH