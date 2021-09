Talibanii au întrerupt în forţă o manifestaţie pentru dreptul la educaţie al femeilor

În jurul orelor locale 08:00, trei tinere cu văl şi cu măşti sanitare au desfăşurat în faţa liceului pentru fete Rabia Balkhi, în estul capitalei afgane, o banderolă mare pe care era scris, în engleză şi în dari, "Nu politizaţi educaţia!".

"Nu ne rupeţi stilourile, nu ne ardeţi cărţile, nu ne închideţi şcolile", se mai putea citi pe banderolă, ilustrată cu o fotografie cu tinere fete cu văl într-o sală de clasă.

Deşi li s-au alăturat doar alte trei manifestante, dintre care una avea o pancartă pe care era scris "Educaţia este identitatea umană", au intervenit zeci de talibani cu arme.

Ei au împins cu brutalitate tinerele spre uşa de intrare, închisă, a liceului. Unul dintre ei le-a luat banderola şi a mototolit-o, în timp ce alţii s-au îndreptat spre jurnaliştii străini prezenţi la faţa locului, împiedicându-i să filmeze. Un taliban a tras atunci o scurtă rafală în aer cu mitraliera sa.

Manifestantele s-au refugiat în interiorul liceului, în timp ce talibanii au început să-i urmărească pe cameramani şi fotografi, încercând să le ia camerele de filmat. Unul a lovit în spate în cameraman străin.

