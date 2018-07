Sute de șoferi, surprinși cu telefonul la volan sau drogându-se la 100 de km/h. VIDEO

Zilnic, australienii sunt surprinși de camerele din trafic în timp ce folosesc telefoanele mobile, manâncă, citesc sau se droghează la o viteză de peste 100 km/h, relatează Daily Mail.

Camerele au fost instalate începând cu data de 1 iulie și vor fi testate pe o perioadă de 6 luni în Sydney, urmând să fie ulterior implementate permanent și în alte locații. Acestea pot surprinde imagini clare cu șoferul, indiferent de viteza de deplasare, pe o distanță de până la 50 de metri.

The days of getting away with using your mobile phone behind the wheel are fast coming to an end. New laws have come into force allowing new camera technology to be used to catch you red handed. The first cameras will be tested in soon on one of Sydney's busiest motorways. pic.twitter.com/B3Bhalou2F