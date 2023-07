Sute de migranţi africani, în pericol, într-o zonă deşertică din sudul Tunisiei

O dezlănţuire de violenţă - alimentată de îndemnuri la răzbunare - s-a abătut marţi şi miercuri asupra unor migranţi originari din Africa Sunsahariană la Sfax, după ce unul dintre migranţi - prezentat drept un camerunez de către autorităţi - a ucis un locuitor al oraşului într-o încăierare, conform news.ro.

Up to 700 Sub-Saharan Africans who were expelled from the southeastern Tunisian city of Sfax and sent to the desert border region between Libya and Tunisia are receiving food and water distributed by members of civil society pic.twitter.com/BTwJScn5ps

Acest incident a făcut situaţia să explodeze într-un oraş ai cărui locuitori îşi exprimau exasperarea din cauza prezenţei unor migranţi ilegali în oraşul lor, în care un mare număr dintre migranţi se instalează în aşteptarea unei traversări ilegale către Italia la bordul unui ambarcaţiuni improvizate.

Un discurs în mod tot mai deschis xenofob împotriva acestor migranţi s-a răspândit după ce preşedintele tunisian Kais Saied a atacat în februarie migraţia clandestină, pe care a prezentat-o drept o ameninţare demografică la adresa ţării sale.

La o zi după încăierarea sângeroasă, zeci de migranţi africani au fost expulzaţ din Sfax de către forţe de securitate, în aclamaţiile populaţiei locale.

Potrivit unor ONG-uri, sute de migranţi au fost escortaţi în maşini în zone deşertice, în sudul Tunisiei, unele situate în apropiere de frontiera cu Libia, iar alte în apropierea frontierei cu Algeria.

Numeroşi migranţi au intrat în mod ilegal în Tunisia din aceste două ţări.

”Nu avem nimic de mâncat sau de băut, Suntem în deşert”, a declarat telefonic AFP un bărbat din Mali, Issa Kobe, în vârstă de 27 de ani.

The death of a man in Tunisia has triggered violence to erupt between Tunisian citizens and migrants - many of whom have now been left homeless.

But what’s behind all the trouble? @AshleyOgonda explains what you need to know. #Sfax #Tunisia pic.twitter.com/rVAzd0lJBn