Suspecţii atacurilor din Saskatchewan, încă de negăsit. Poliţia cere ajutorul oamenilor | VIDEO

Evan Bray a postat un videoclip pe Twitter în care îi cere publicului să ofere orice informaţii legate de cei doi.

„Nu vom opri această anchetă până când nu îi vom avea pe cei doi în siguranţă, în custodie. Ştim, suntem încrezători, că cineva ştie unde se află aceştia şi are informaţii care ar fi valoroase pentru poliţie. Vă îndemn să luaţi legătura cu serviciul local de poliţie”, a afirmat Bray.

Monday, Sept 5th morning update. The two suspects are still at large, despite efforts through the night by @reginapolice and @RCMPSK. If anyone has information that would assist in locating and safely taking Myles and Damien Sanderson into custody, we urge you to call police. pic.twitter.com/9DCJqo1Vj6