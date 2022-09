Atac în Canada. Cel puțin 10 persoane au fost ucise și 15 au fost rănite. Suspecții sunt căutați

Autoritățile canadiene au identificat doi suspecți, pe nume Damien Sanderson și Myles Sanderson, pe care îi caută în legătură cu înjunghierea în masă, potrivit CNN, citat de News.

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL

Oficialii îi sfătuiesc pe oameni să ia măsurile de precauţie corespunzătoare. Se crede că cei doi călătoresc cu un Nissan Rogue de culoare neagră cu plăcuţă de înmatriculare din Saskatchewan.

„Facem toţi paşii posibili pentru a urmări aceşti indivizi”, a spus comisarul adjunct Rhonda Blackmore de la Royal Canadian Mounted Police.

Blackmore a afirmat că primele informaţii referitoare la înjunghieri au venit la ora locală 5:40 a.m. şi în câteva minute au fost primite mai multe apeluri care raportau alte cazuri similare.

Autorităţile spun că există 13 puncte în care au fost găsite victime în Saskatchewan. Blackmore a precizat că se pare că unele dintre victime au fost vizate în mod explicit, iar altele au fost aleatorii.

„Este cu siguranţă un eveniment semnificativ, dacă nu cel mai grav pe care l-am văzut în ultimii ani”, a spus Rhonda Blackmore.

Într-un mesaj către cei doi suspecţi, Blackmore a spus: „Dacă Damien şi Myles ascultă sau primesc aceste informaţii, le-aş cere să se predea imediat în poliţie”.

„Suntem cu gândul alături de numeroasele victime decedate şi rănite, familia, prietenii şi comunitatea lor. Este îngrozitor ceea ce s-a întâmplat astăzi în provincia noastră”, a continuat ea.

Premierul Justin Trudeau a spus că atacurile cu armă albă de duminică sunt „îngrozitoare şi sfâşietoare”, potrivit AFP, citat de Agerpres.

„Atacurile de astăzi din Saskatchewan sunt îngrozitoare şi sfâşietoare. Ne gândim la cei care au pierdut o fiinţă dragă şi la cei care au fost răniţi”, a scris pe Twitter premierul canadian.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.