Șase persoane au căzut cu liftul în gol 84 de etaje. Ce au pățit

Incidentul a avut loc vineri, într-una dintre cele mai înalte clădiri din Chicago, iar operațiunea de salvare a durat în jur de trei ore, pentru că liftul rămăsese blocat între etajele 11 și 12.

Grupul tocmai plecase de la un bar de la etajul 95, în jurul orei 12.30, când s-a rupt un cablu și au căzut în gol până la etajul 11. După aceea, și-au alertat prietenii, care au anunțat autoritățile, scrie BBC News.

Elevator at one of Chicago's tallest skyscrapers plunges 84 floors after hoist rope breaks https://t.co/GJC56EEuKu pic.twitter.com/hINd4zKW1K