Suporteri arestaţi la Praga, în urma unor incidente înainte de finala Europa Conference League

Mai mulţi suporteri italieni i-au atacat pe fani ai formaţiei engleze într-un bar din capitala Cehiei, trei persoane fiind rănite. Un poliţist a fost atacat în aceste incidente. 16 persoane au fost arestate.

Un susţinător al echipei londoneze, care nu a vrut să fie numit, a declarat că "un grup mare" de fani italieni a atacat barul, iar cinci suporteri ai lui West Ham au fost răniţi. El a adăugat că unul dintre prietenii săi a fost rănit "destul de grav" cu o "tăietură masivă" la cap.

Fiorentina şi West Ham United se întâlnesc miercuri pe Eden Arena din Praga, de la 22:00 (ora României), în finala Europa Conference League.

Several Fiorentina ultras detained by the police in Prague this afternoon, after they attacked the pub with West Ham fans in Prague. pic.twitter.com/IBxYyZaLcd