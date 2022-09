Super taifunul Nanmadol lovește Japonia. Nouă milioane de oameni au fost evacuați de urgență | VIDEO

Super-taifunul Nanmadol a ucis două persoane și a rănit aproape 90, după ce duminică dimineața a lovit cea mai sudică insulă japoneză, Kyushu. Autoritățile nipone preconizează că acesta va trece peste insula principală Honshu in următoarele zile, informează BBC.

Zeci de mii de oameni au petrecut noaptea de duminică spre luni în adăposturi de urgență, iar aproape 350.000 de case au rămas fără curent electric.

Circulația și activitățile comerciale au fost întrerupte, iar țara se pregătește pentru inundații și alunecări de teren de amploare.

Nanmadol a adus rafale de până la 234 km/h, iar în unele zone au fost prognozați 400 mm de ploaie în 24 de ore.

În acest context, autoritățile au anulat circulația trenurilor de mare viteză, a feriboturilor, precum și sute de zboruri. Multe magazine și alte afaceri au fost închise, iar saci de nisip au fost amplasați pentru a proteja mai multe proprietăți.

Duminică dimineața, taifunul a ajuns în apropierea orașului Kagoshima, situat în extremitatea sudică a celei mai sudice insule a Japoniei, Kyushu.

Un râu din Kyushu a ieșit din matcă.

Millions of people forced to evacuate due to a landfall from #Typhoon #Nanmadol with least 180km/h (112 mph) and some areas received 500mm (20 inches) of rain.

pic.twitter.com/WSxiRcoTro