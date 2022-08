Şeful poliţiei din Japonia şi-a anunţat demisia după asasinarea fostului premier Shinzo Abe

"Am decis să ne reorganizăm echipa şi să repornim pe noi baze în privinţa misiunilor noastre de securitate, şi de aceea mi-am înaintat demisia", a declarat Nakamura.

Anunţul a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă în care au fost detaliate concluziile anchetei asupra erorilor în protecţia fostului prim-ministru.

"După ce am analizat în detaliu incidentul, am decis să repornim de la zero şi să ne revizuim sistemul de securitate", a adăugat Nakamura, potrivit Agerpres.

Este demisia celui mai înalt oficial după asasinarea fostului şef al guvernului.

Shinzo Abe a murit în urma rănilor după ce a fost ţinta unor focuri de armă la 8 iulie, în timpul unui miting electoral în departamentul Nara, în vestul Japoniei.

Suspectul, arestat la faţa locului, îi reproşa fostului lider presupuse legături cu Biserica Unificării, un grup religios supranumit şi 'secta Moon'.

Abe, care deţinea recordul de cei mai mulţi ani ca premier al Japoniei, era cel mai cunoscut om politic din ţară, însă măsurile de securitate folosite la mitingul său politic nu erau stricte.

Poliţia locală, dar şi oficiali japonezi, printre care premierul Fumio Kishida, au recunoscut eşecuri 'incontestabile' în privinţa securităţii fostului prim-ministru.

Sursa: Agerpres Dată publicare: 25-08-2022 11:08