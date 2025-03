Subiectul pe care se contrazic Putin și Trump. Moscova a trimis deja un avertisment Washingtonului

"Livrările de arme către regimul de la Kiev contrazic intenţiile de a obţine pacea şi de a avansa totul către o cale de soluţionare diplomatică" a conflictului, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Ea a subliniat că, în convorbirea telefonică pe care a avut-o marţi cu preşedintele american Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin a insistat că o "condiţie-cheie" pentru evitarea escaladării conflictului şi obţinerea de progrese către o soluţionare politico-diplomatică "trebuie să fie încetarea completă a ajutorului militar extern". "Aceasta este o chestiune de principii. Sperăm că o vor asculta la Washington", a indicat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Trump a suspendat la începutul lunii martie ajutorul militar şi transferurile de informaţii pentru Ucraina, după cearta avută cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval pe 28 februarie, dar le-a reluat o săptămână mai târziu.

Cei doi preşedinţi şi-au atenuat între timp tensiunile şi au avut miercuri o convorbire telefonică, în care Trump i-a promis lui Zelenski că-l va ajuta să obţină noi sisteme antiaeriene americane Patriot, respectiv "să colaboreze cu el pentru a vedea ce mai este disponibil, în special în Europa", în ţările care dispun de astfel de sisteme, potrivit Agerpres.

Kremlinul a susţinut că, în convorbirea de marţi, Putin şi Trump au abordat chestiunea încetării ajutorului militar occidental pentru Ucraina, dar preşedintele american a negat acest lucru. "Nu am vorbit de ajutor. În realitate, nu am vorbit de ajutor deloc. Am vorbit despre multe lucruri, dar ajutorul (militar pentru Ucraina) nu a fost deloc menţionat" în convorbirea cu Putin, a susţinut Trump la Fox News.

Preşedintele rus a condiţionat acceptarea unui armistiţiu general în Ucraina, propus de Trump pentru o perioadă de 30 de zile, de oprirea ajutorului militar occidental oferit Kievului. Deocamdată, Putin şi Trump au convenit un armistiţiu parţial în care Ucraina şi Rusia să oprească timp de 30 de zile atacurile reciproce asupra infrastructurilor enegetice, dar care încă nu este aplicat.

Casa Albă şi Kremlinul au folosit în anunţarea acestei înţelegeri formulări ce sugerează o posibilă interpretare diferită a obiectului armistiţiului. Astfel, în timp ce Kremlinul a menţionat că încetarea focului priveşte un moratoriu privind atacurile asupra "infrastructurii energetice", Casa Albă a folosit expresia "armistiţiu privind energia şi infrastructura", formulă din care s-ar putea înţelege că armistiţiul ar trebui să acopere nu doar infrastructurile energetice (rafinării, depozite de combustibil, centrale electrice etc), ci şi alte tipuri de infrastructuri.

Totuşi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a asigurat joi că nu există nicio contradicţie în ce priveşte obiectul armistiţiului şi că Rusia şi SUA sunt de acord că acesta se referă exclusiv la infrastructurile energetice. Niciodată două ţări nu vor emite comunicate identice, iar în cazul de faţă trebuie reţinut că nu există contradicţii, a precizat Zaharova, potrivit Reuters.

