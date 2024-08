SUA vor răspunde atacului cu rachete asupra unei baze irakiene care adăposteşte personal militar american

Preşedintele american Joe Biden şi vicepreşedintele Kamala Harris au discutat această chestiune cu echipa lor de securitate naţională în timpul unei şedinţe de informare privind tensiunile actuale din Orientul Mijlociu.

Cel puţin cinci membri ai personalului american au fost răniţi când două rachete Katiuşa au fost trase asupra bazei aeriene Ain al-As0ad din vestul Irakului, afirmă surse americane şi irakiene. Nu a existat nicio revendicare a responsabilităţii, dar miliţiile irakiene susţinute de Iran au efectuat mai multe astfel de atacuri împotriva militarilor americani la al-Asad şi în alte locuri în ultimele câteva luni.

Potrivit Casei Albe, Biden şi Harris au fost informaţi cu privire la ameninţările reprezentate de Iran şi aliaţii săi care ameninţă Israelul şi militarii americani din regiune. Cei doi au fost, de asemenea, informaţi cu privire la eforturile militare ale SUA de a sprijini apărarea Israelului în cazul în care acesta ar fi atacat din nou, aşa cum s-a întâmplat în aprilie, când Iranul a lansat aproximativ 300 de rachete balistice, rachete de croazieră şi drone de atac asupra Israelului.

De asemenea, au discutat despre eforturile de dezescaladare a tensiunilor, în special prin intermediul acordului de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor care se află în prezent pe masa discuţiilor între Israel şi Hamas, precizează Casa Albă.

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.

We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.

We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex