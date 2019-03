SUA și Canada suspendă zborurile cu avioane Boeing 737 MAX 8 și MAX 9

"Vom decreta de urgenţă interzicerea tuturor zborurilor (de avioane Boeing) 737 MX 8 şi 737 MAX 9", a declarat Trump de la Casa Albă. "Securitatea americanilor, şi a tuturor pasagerilor, este prioritatea noastră absolută", a adăugat el.

Totodată, și Canada a închis miercuri spațiul aerian pentru aeronavele Boeing 737 MAX 8, transmite AFP.

JUST IN: President Trump announces the US will issue an emergency order to ground all Boeing 737 Max 8 and Max 9 planes https://t.co/AblmRya0gm pic.twitter.com/KG94a9MQ5f