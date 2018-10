SUA, Canada și Mexic au înlocuit NAFTA cu un nou acord

USMCA înlocuieşte astfel Acordul Nord-American de Liber-Schimb (NAFTA), intrat în vigoare în 1994.

"USMCA va oferi muncitorilor, fermierilor şi companiilor noastre un acord comercial de calitate care va da naştere unor pieţe mai libere, unui comerţ mai echitabil şi unei creşteri economice solide în regiunea noastră", se arată într-un comunicat de presa comun americano-canadian, citat de Agerpres.

Ambele părţi au făcut concesii pentru a se ajunge la noul acord. Canada a acceptat să ofere fermierilor americani un acces mai mare pe piaţa canadiană a laptelui. De asemenea, a acceptat o cotă de 2,6 milioane de vehicule export în SUA, în situaţia în care președintele Donald Trump va impune taxe vamale de 25% pentru importurile de automobile. Această cotă ar permite o creştere semnificativă a exporturilor de automobile scutite de taxe provenite din Canada, în condiţiile în care capacităţile actuale de producţie ale uzinelor canadiene sunt de aproximativ două milioane de unităţi.

De cealaltă parte, Statele Unite a acceptat menţinerea mecanismului de rezolvare a disputelor comerciale. Acesta era dorit de partea canadiană pentru protejarea industriei cherestelei şi altor sectoare de tarifele antidumping impuse de SUA (dumpingul este vânzarea de mărfurilor pe piața externă la prețuri mai scăzute decât acelea de pe piața internă și/sau mondială).

Anunţul referitor la noul acord a fost salutat de pieţele financiare, care, în ultimele luni, au fost îngrijorate de posibilul impact economic al sfârşitului NAFTA. De altfel, indicii bursieri americani au crescut, la fel ca dolarul canadian şi peso-ul mexican.

"Chiar dacă pieţele se aşteptau deja la un acord, o sursă de îngrijorare va fi eliminată dacă acest acord se va materializa", a spus Yukio Ishizuki, analist la Daiwa Securities.

Negociatorii au lucrat intens până la miezul nopţii - (04.00 GMT), termenul limită impus de SUA - pentru a ralia Canada la compromisul convenit deja de autorităţile de la New Mexico şi Washington.

Între timp, într-o postare pe Twitter, preşedintele american Donald Trump a caracterizat noul acord ca fiind unul "istoric".

....deficiencies and mistakes in NAFTA, greatly opens markets to our Farmers and Manufacturers, reduces Trade Barriers to the U.S. and will bring all three Great Nations together in competition with the rest of the world. The USMCA is a historic transaction!