SUA au trimis o navă militară uriașă spre Fâșia Gaza. Ce misiune are | FOTO

Nava de sprijin, General Frank S Besson, a pornit sâmbătă de la o bază militară din statul Virginia.

Aceasta vine după ce preşedintele Joe Biden a declarat că SUA vor construi portul plutitor pentru a ajuta la aducerea ajutoarelor în Gaza pe mare.

ONU a avertizat că foametea în Fâşia Gaza este "aproape inevitabilă" şi că sunt copii care mor de foame.

Livrările de ajutoare pe uscat şi pe calea aerului s-au dovedit a fi dificile şi periculoase.

Programul alimentar mondial a fost nevoit să întrerupă livrările terestre după ce convoaiele sale au fost ţinta unor focuri de armă şi a unor jafuri. Iar vineri, s-a raportat că cinci persoane au fost ucise de un pachet de ajutoare care a căzut, după ce paraşuta nu s-a deschis corect.

Nava americană a plecat "la mai puţin de 36 de ore" după ce Biden a făcut anunţul, a scris Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Aceasta "transportă primul echipament pentru a stabili un dig temporar pentru a livra provizii umanitare vitale" în Gaza, a continuat comunicatul.

On March 9, 2024, U.S. Army Vessel (USAV) General Frank S. Besson (LSV-1) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base Langley-Eustis en route to the Eastern Mediterranean less than 36 hours… pic.twitter.com/X70uttuY9J