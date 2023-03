SUA au publicat imagini cu avionul rusesc care s-a lovit de o dronă americană deasupra Mării Negre | VIDEO

Imagini declasificate ale armatei americane arată momentul în care un avion rusesc a intrat peste o dronă americană, ceea ce, potrivit armatei SUA, a dus ulterior la prăbușirea sa în Marea Neagră, notează BBC.

Înainte de a fi atinsă drona Reaper, piloții celor două aeronave de tip Suhoi-27 (Su-27) ale armatei Rusiei s-au „jucat” cu aparatul de zbor american și au turnat combustibil peste el, cel mai probabil pentru a bruia senzorii vizuali, a anunțat Pantagonul.

Statele Unite au declarat că avioanele rusești au lovit elicea dronei, în timp ce Rusia afirmă că nu a avut loc niciun contact fizic între aparatele de zbor și acuză pentru incident "manevrele bruște" ale aeronavei americane.

Official footage released by the U.S. Air Force of the collision between a Russian Su-27 and US MQ-9 over the Black Sea. pic.twitter.com/kZaYUyXzVm