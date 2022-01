SUA au discutat cu mai multe companii de energie despre furnizarea de gaze UE în cazul unui război Rusia-Ucraina

Guvernul SUA a purtat discuţii cu mai multe companii internaţionale de energie cu privire la planuri de urgenţă pentru furnizarea de gaze naturale în Europa în cazul în care conflictul dintre Rusia şi Ucraina ar întrerupe furnizarea de gaze ruseşti.

Statele Unite sunt îngrijorate că Rusia se pregăteşte pentru posibilitatea unui nou atac militar asupra ţării pe care a invadat-o în 2014, în timp ce Rusia neagă că intenţionează să atace Ucraina.

Uniunea Europeană depinde de Rusia pentru aproximativ o treime din necesarul său de gaze, iar sancţiunile SUA în cazul unui conflict ar putea perturba această aprovizionare.

Orice întrerupere a livrărilor de gaze ale Rusiei către Europa ar exacerba o criză energetică cauzată de lipsa combustibilului.

Preţurile record ale energiei au crescut facturile pentru consumatori, precum şi costurile companiilor şi au stârnit proteste în unele ţări.

Oficialii Departamentului de Stat au abordat companiile pentru a întreba de unde ar putea veni livrările suplimentare dacă va fi nevoie, au declarat pentru Reuters două surse din industrie familiarizate cu discuţiile, vorbind sub rezerva anonimatului din cauza sensibilităţii problemei.

Companiile le-au spus oficialilor guvernamentali americani că rezervele globale de gaze sunt limitate şi că există puţine gaze disponibile pentru a înlocui volumele mari din Rusia, au spus sursele din industrie.

Discuţiile Departamentului de Stat cu companiile energetice au fost conduse de consilierul principal pentru securitatea energetică Amos Hochstein, a declarat un oficial înalt al Departamentului de Stat al SUA, vorbind, de asemenea, sub condiţia anonimatului.

Departamentul de Stat nu le-a cerut companiilor să mărească producţia, a adăugat oficialul.

”Am discutat despre o serie de situaţii neprevăzute şi am discutat despre tot ceea ce facem cu partenerii şi aliaţii noştri naţionali. Am făcut asta cu Comisia Europeană, dar am făcut-o şi cu companii energetice. Este corect să spunem că le-am vorbit despre preocupările noastre şi am vorbit cu ei despre o serie de situaţii neprevăzute, dar nu le-am cerut nimic în privinţa producţiei”, a spus sursa.

Pe lângă faptul că au întrebat companiile ce capacitate au pentru a-şi mări livrările, oficialii americani au întrebat şi dacă au capacitatea de a creşte exporturile şi de a amâna întreţinerea exploatărilor, au spus sursele.

Nu este clar care sunt companiile contactate de oficialii americani.

Royal Dutch Shell, ConocoPhillips şi Exxon au refuzat să comenteze atunci când au fost întrebaţi dacă au fost contactaţi.

Chevron, Total, Equinor şi Qatar Energy nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii. O a doua sursă din industrie a spus că compania sa a fost întrebată dacă are capacitatea de a amâna întreţinerea zăcămintelor de gaze, dacă este necesar.

Un purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională al SUA nu a comentat despre discuţiile americane cu companiile energetice, dar a confirmat că planificarea de urgenţă este în curs.

”Evaluarea potenţialelor efecte secudare şi explorarea modalităţilor de reducere a acestora este o bună guvernare şi o practică standard”, a spus purtătorul de cuvânt.

Orice amănunte în acest sens care se îndreaptă spre public demonstrează doar detaliile extinse şi seriozitatea cu care discutăm şi suntem pregătiţi să impunem măsuri semnificative cu aliaţii şi partenerii noştri”.

Moscova a alarmat Occidentul prin desfăşurarea de trupe în apropierea Ucrainei în ultimele două luni, ca urmare a confiscării peninsulei Crimeea din Ucraina în 2014 şi a sprijinirii separatiştilor care luptă împotriva trupelor de la Kiev în estul Ucrainei.

Biden i-a spus anterior preşedintelui rus Vladimir Putin că o nouă mişcare a Rusiei împotriva Ucrainei ar atrage sancţiuni şi o prezenţă sporită a SUA în Europa. Rusia neagă că intenţionează să atace Ucraina şi spune că are dreptul de a-şi muta trupele pe propriul teritoriu după cum îi place.

”Statele Unite au promis că vor sprijini Europa în cazul în care va exista o penurie de energie din cauza conflictelor sau a sancţiunilor”, a spus a doua sursă din industrie.

”Amos merge la marile companii producătoare de GNL şi la ţări precum Qatar pentru a vedea dacă pot ajuta Statele Unite”, a adăugat el, referindu-se la Hochstein.

Dacă aprovizionarea cu gaze prin conductele din Rusia către Europa este redusă, cumpărătorii europeni ar trebui să caute gaze lichefiate pentru a compensa deficitul.

Exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA urmează să crească anul acesta, pentru a deveni cel mai important furnizor de GNL din lume.

Europa concurează pentru aprovizionarea cu GNL de la furnizori precum Statele Unite şi Qatar cu consumatorii de top China şi Japonia, care se confruntă, de asemenea, cu o criză energetică.