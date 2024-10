Statul al cărui steag a fost arborat în Ucraina, lângă cel al Rusiei. Apariție în premieră pe frontul ucrainean | FOTO

Imaginea, distribuită luni de un blogger pe nume @rvvoenkor_bot, arată cele două steaguri ridicate împreună deasupra unei mine din Pokrovsk, una dintre bastioanele de pe frontul de est al Ucrainei, a raportat agenția de presă Yonhap, citată de site-ul NDTV World.

Potrivit postării, steagul Coreei de Nord a fost arborat pe un deal al minei din apropierea orașului, locație în care se suspectatează că sunt staționați soldați nord-coreeni.

”NORTH KOREA INVADES EUROPE”

????????North Korean flag near the Ukrainian village of Tsukuryne in Pokrovsk.???? pic.twitter.com/KA7Tr5Eod1