Statuie cu Donald Trump în miniatură, pe străzile din New York. ”Urinează pe mine”

"Expoziția de artă" este prezentată de Phil Gable, care ocupă funcția de director de creație al companiei Porcupine Armadillo.

Gable a spus că scopul instalării statuii este acela de a adăuga "un mic moment de levitație" asupra climatul politic general deprimant, dar a recunoscut că a fost și o exprimare personală a "disprețului personal" față de Donald Trump.

"Mereu am iubit umorul politic", a spus artistul pentru NBC, adăugând că, în actuala administrație, "oamenii au nevoie de niște glume bune pentru a le trece ziua mai ușor", scrie rt.com.

We are honored to do the Lord's work...https://t.co/osNYJUi9kV pic.twitter.com/v0d5YyaBld