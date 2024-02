Statuia colosală a împăratului Constantin a fost reconstruită și expusă la Roma | GALERIE FOTO & VIDEO

Picioarele, un genunchi, un biceps şi un cap impozant sunt câteva fragmente de marmură care au fost utilizate pentru reconstituirea, la Roma, a statuii primului împărat convertit la creştinism.

O reproducere a statuii de 13 metri înălţime, care îl reprezintă pe Constantin stând aşezat, corpul său fiind parţial acoperit cu o mantie de bronz, a fost dezvelită marţi, fiind astfel recreată măreţia statuilor ridicate în Roma antică pentru glorificarea zeilor şi împăraţilor.

Aceasta este cea mai mare statuie dintre cele ale căror rămăşiţe au fost găsite la Roma, a declarat presei Claudio Parisi Presicce, curatorul responsabil de monumentele Romei, în grădina de pe dealul Capitoliului, cu vedere spre forul roman unde a fost instalată.â

Statuia nu era, însă, cea mai mare din Roma, recordul fiind deţinut de Colosul reprezentându-l pe împăratul Nero, înalt de 30 de metri şi ridicat în apropierea locului în care se află astăzi Colosseumul, căruia i-a dat numele.

„Impresia pe care o avem în faţa acestei statui a împăratului reproduce senzaţia pe care o aveau supuşii săi în faţa unei imagini imperiale", a explicat responsabilul.

Timp de sute de ani, arheologii, istoricii şi turiştii au fost nevoiţi să-şi folosească imaginaţia pentru a-şi închipui cum arăta statuia întreagă, după fragmentele de marmură expuse în prezent la Muzeele Capitoline.

Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea, rămăşiţele au fost identificate drept reprezentarea lui Constantin cel Mare, care a mutat capitala imperiului de la Roma la Constantinopol, înainte de moartea sa, în anul 337.

