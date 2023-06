Stare de urgență într-un oraș din Rusia. O dronă a lovit un bloc de locuințe | VIDEO

Trei persoane au fost rănite uşor de cioburile de sticlă spartă, dar nu au avut nevoie de tratament spitalicesc, a declarat guvernatorul regional Aleksandr Gusev.

Comitetul de stat pentru investigaţii din Rusia, organismul care se ocupă de infracţiunile grave, a declarat că a deschis un dosar penal împotriva "persoanelor care acţionează în interesul conducerii politico-militare a Ucrainei".

Nu a existat nicio reacţie oficială din partea Ucrainei, care nu comentează presupusele operaţiuni militare în interiorul teritoriului rusesc.

Atacurile cu drone în interiorul Rusiei au devenit un eveniment frecvent, dar acestea au loc mai degrabă în zonele mai apropiate de Ucraina. Voronej are o populaţie de peste un milion de locuitori şi se află la aproximativ 180 km de graniţa cu Ucraina.

"A avut loc o explozie violentă. Am ţipat. Şi (instalatorul) care îmi repara canalizarea a văzut-o; a strigat că era o dronă", a declarat un martor.

Anchetatorii au declarat că blocul de apartamente a suferit daune structurale, faţada fiind parţial spartă şi incendiată.

