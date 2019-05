Soția președintelui Ucrainei a cumpărat o locuință de lux de la un cunoscut om de afaceri

Pe 21 aprilie, umoristul Volodimir Zekenski a triumfat în alegerile prezidenţiale din această ţară epuizată de corupţie, dificultăţi economice şi un război sângeros, susţinând în campanie că nu are nicio legătură cu elita care domină viaţa politică şi economică a ţării.

"Însă, achiziţionarea unui apartament de lux în complexul “Emperor” de pe malul Mării Negre, în Crimeea, indică faptul că familia lui Zelenski a beneficiat de pe urma unei tranzacţii cu un membru marcant al acestei elite", scrie Reuters.

Reuters journalists investigate Olena Zelenska, president-elect Volodymyr Zelensky’s wife, bought a penthouse in Yalta, Crimea back in 2013 for half the price from tycoon https://t.co/OdG9aSdbHV