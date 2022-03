Șoc la televiziunea lui Putin. Invitații au avut ”tupeul” să critice războiul din Ucraina

Aceștia au criticat deschis conflictul brutal din Ucraina, numind invazia „chiar mai rea decât Afganistanul”.

Potrivit Daily Mail, oaspeții au refuzat să susțină direcția transmisă de gazdele de televiziune la cererea lui Putin, conform căreia Rusia a desfășurat o „operațiune specială” pentru „demilitarizarea” și „de-nazificarea” Ucrainei – afirmații respinse ca pretexte fără temei de către Kiev și partenerii din Occident.

Unul dintre invitații care au apărut la un talk-show de primă oră la postul Rusia 1 s-a răzvrătit, făcând referire la invazia dezastruoasă a Afganistanului de către URSS în 1979, care s-a încheiat cu retragerea, zece ani mai târziu.

Istoricii susțin că eșecul Moscovei în acel război, în care au fost uciși mii de trupe ale Armatei Roșii, a alimentat deziluzia în rândul milioanelor de oameni din Uniunea Sovietică și, în cele din urmă, a contribuit la prăbușirea „Imperiului Răului” în 1991.

„Propagandistul-șef” al lui Putin, Vladimir Soloviev, care a fost sancționat de UE, a fost nevoit să-l întrerupă pe Semiond Bagdasarov după ce academicianul i-a spus: ”Chiar e nevoie să intrăm într-un alt Afganistan, unul chiar și mai rău?”.

El a afirmat că în Ucraina „sunt și mai mulți oameni, care sunt și mai avansați în folosirea armelor”, după care a adăugat: ”Nu avem nevoie de asta. E destul, deja.”

La rândul său, vorbind în timpul unei emisiuni la Rusia 1 mai devreme, Karen Shakhnazarov, regizor și expert de stat, a spus că războiul din Ucraina riscă să izoleze Rusia.

El i-a spus lui Soloviev: „Îmi este greu să-mi imaginez orașe cucerite precum Kiev. Nu îmi pot imagina cum ar arăta asta”.

Apoi, realizatorul a continuat să ceară încetarea războiului:

”Dacă această imagine începe să se transforme într-un dezastru umanitar absolut, chiar și aliații noștri apropiați, cum ar fi China și India, vor fi forțați să se distanțeze de noi. Această opinie publică, cu care au saturat lumea întreagă, poate juca prost pentru noi... Încheierea acestei operațiuni va stabiliza lucrurile în țară”.

Putin a intensificat represiunea împotriva instituțiilor media și a persoanelor care nu reușesc să respecte linia Kremlinului cu privire la război, blocând Facebook și Twitter și semnând un proiect de lege care incriminează răspândirea intenționată a așa-numitelor „știri false” în Rusia.

Rușii care critică războiul riscă să fie condamnați la 15 ani de închisoare, în timp ce mass-media independentă din țară se confruntă cu amenințări de închidere sau amenzi mari dacă se referă la campania militară drept o „invazie”.

Războiul informațional a escaladat după bombardarea unui spital din orașul Mariupol. Moscova a reacționat cu un amestec de declarații, care a oscilat între negare agresivă și un apel al Kremlinului de a stabili faptele clare.

Pictures of the maternity hospital in #Mariupol from Russias brutal attack.

Show the world what Putin is doing, blowing up hospitals and killing mothers about to have babies means nothing to him. He’s evil and will not stop unless he’s stopped.#StandWithUkraine #PutinWarCrimes pic.twitter.com/Cpc5J9MF6p