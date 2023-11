Snoop Dogg anunță că se lasă de fumat marijuana. „Vă rog să-mi respectați intimitatea”

Starul hip-hop, al cărui nume real este Calvin Broadus, a făcut acest anunț surprinzător pe rețelele de socializare, scrie BBC.

„După multe considerații & discuții cu familia mea, am decis să renunț la fumat. Vă rog să-mi respectați intimitatea în acest moment”, a postat el pe Instagram.

Unii fani au speculat că postarea făcea parte dintr-o acțiune de marketing pentru compania sa de canabis Leafs By Snoop.

Alții au reacționat cu neîncredere.

„Astăzi nu este ziua păcălelilor, Snoop”, a spus un utilizator.

„Snoop fără fum este ca pământul fără apă”, a adăugat altul.

Ro Marley, fiul legendei reggae Bob Marley, a comentat: „Gata cu grătarele la unchiul meu... grătarul este oprit pentru acest sezon”.

Consumul de canabis al lui Snoop a fost bine documentat în muzica și interviurile sale.

De-a lungul anilor, versurile sale au conținut multiple referiri la acest obicei.

„We gon' smoke an ounce to this”, a cântat el în single-ul său solo „Gin And Juice”.

În 2013, vorbind pentru revista GQ, artistul a declarat că fuma 80 de jointuri de canabis pe zi.

Cine este Snoop Dogg

Snoop Dogg s-a născut pe 20 octombrie 1971, în Long Beach, California. Este cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în industria muzicală, având o carieră impresionantă care s-a întins pe mai multe decenii.

El și-a făcut debutul în industria muzicală la începutul anilor '90 și a devenit rapid unul dintre cei mai recunoscuți și influenți rapperi. Albumul său de debut, „Doggystyle” (1993), a fost un succes imens și a stabilit bazele unei cariere prolifici. Snoop Dogg este cunoscut pentru versurile sale distinctive, tonul vocal relaxat și contribuția sa la popularizarea genului muzical hip-hop în întreaga lume.

Pe lângă muzică, Snoop Dogg a fost prezent și în industria cinematografică și televizată, jucând în mai multe filme și emisiuni TV. A avut apariții în producții precum „Training Day” (2001), „Half Baked” (1998), și „Starsky & Hutch” (2004). De asemenea, și-a explorat latura antreprenorială, lansând diverse produse și colaborări în domenii precum modă și cannabis.

Snoop Dogg și-a schimbat imaginea de-a lungul timpului, de la un rapper gangsta la o figură mai diversificată și apreciată în întreaga industrie de divertisment. Cu o carieră care s-a adaptat și evoluat în mod constant, Snoop Dogg rămâne una dintre cele mai notabile și longevive figuri din cultura hip-hop.

