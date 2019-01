SMS-urile lui El Chapo pentru soție și amantă. Anunța că își va înarma fiica de 18 luni

Procurorii din Statele Unite ale Americii au făcut publice mesajele prin care El Chapo își anunța soția că o s-o înarmeze pe fiica lui de 18 luni. "O să-i dau un AK-47 ca să poată să stea cu mine", scria într-un mesaj telefonic trimis de El Chapo.

Mesajele trimise la începutul anului 2012 au fost citite de agentul special al FBI, Steven Marston la tribunalul din Brooklyn. Marston a explicat că autoritățile americane au reușit să obțină acele mesaje căutând în înregistrările colectate de un software de spionaj, pe care chiar Guzmán îl instalase pe telefonul soției, Emma Coronel, dar și pe mobilul presupusei amante, Agustina Cabanillas.

Mesajele arătau că Guzmán și Coronel discutau despre pericolele care le amenințau firmele. Într-un alt mesaj, Emma Coronel îl atenționa pe El Chapo că ea este urmărită de autorități, iar acesta o sfătuia să se prefacă că duce o viață normală. Iar într-un alt mesaj, Coronel își asigura soțul că se poate descurca pentru că deține o armă.

De asemenea, în sala de judecată Marston a citit și mesajele de dragoste trimise de Cabanillas lui Guzman, moment în care Emma s-a simțit foarte stânjenită, relatează sursa citată.

This is one of El Chapo's mistresses, Agustina Cabanillas Acosta. She was arrested at his house in Cabo. We know that Chapo paid for her to have lipo and used her as a messenger for business dealings. FBI agent detailed Chapo's comms w/ her on FlexiSpy. pic.twitter.com/dohUsSQnle