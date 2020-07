Singura șansă să ținem pandemia sub control. Șeful CDC prezintă soluția salvatoare împotriva COVID-19

În cotextul în care COVID-19 continuă să facă ravagii în Satele Unite, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), Robert Redfield, a vorbit despre „cele mai puternice arme pe care le avem” în lupta împotriva noului coronavirus.

Robert Redfield a transmis că folosirea măștilor de protecție, spălarea mâinilor și păstrarea „cu inteligență” a distanțării fizice sunt esențiale pentru lupta cu COVID-19, relatează ABC News.

„Dacă noi toți am face astea cu rigurozitate, am putea cu adevărat să aducem epidemia sub control”, a transmis Redfield.

Cazurile de coronavirus au continuat să crească alarmant în Statele Unite, astfel că mai mult de 3,4 milioane de americani au fost diagnosticați cu COVID-19 și peste 136.000 au decedat.

Robert Redfield consideră că un factor crucial pentru controlarea pandemiei este folosirea măștilor.

„Cred că dacă toți ar începe să poarte măști și dacă ar face asta cu seriozitate, în următoarele șase-opt săptămâni am putea avea această epidemie sub control”, a explicat Redfield.

Directorul CDC a ținut să transmit clar faptul că folosirea măștii „nu este o chestiune politică, ci este o chestiune de sănătate publică”.

În schimb, directorul CDC nu este optimist în ceea ce privește venirea sezonului rece, care se suprapune cu venirea sezonului gripal.

„Cred că toamna lui și iarna vor fi una dintre cele mai dificile perioade pentru sănătatea publică din America, pentru că vom avea și COVID, și gripă”, a declarat directorul CDC.

