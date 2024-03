Serviciile speciale ucrainene ar fi lovit cu drone maritime o navă rusă de 65 de milioane de dolari în apropierea Crimeei

Agenția de informații a declarat pe Telegram că unitatea sa specială a atacat nava Sergey Kotov în apropiere de strâmtoarea Kerci.

„Ca urmare a unei lovituri a dronelor maritime Magura V5, nava rusă Project 22160 Sergey Kotov a suferit avarii la pupa, tribord și babord”, se arată în comunicat.

În mesaj se mai arată că nava valora aproximativ 65 de milioane de dolari.

Andrei Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat pe Telegram că „flota rusă de la Marea Neagră este un simbol al ocupației” și că „nu poate fi în Crimeea ucraineană”, într-o aparentă referire la lovitura asupra navei.

Traficul feroviar a fost oprit temporar pe podul care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală, potrivit rapoartelor.

Another bad day for the russian Black Sea fleet.@DI_Ukraine released a video of the attack on the russian warship "Sergei Kotov". pic.twitter.com/UTmt3eBDXO