Senator american: Ce e mai rău abia urmează. Rusia este în urmă faţă de programul planificat pentru invazie

Deşi nu sunt autorizaţi să le facă publice, unii dintre ei au făcut totuşi remarci elocvente la sfârşitul acestui briefing.

"Ce e mai rău abia urmează să vină din punct de vedere militar”, a spus senatorul republican Lindsey Graham, care a afirmat că se teme că trupele ruse se angajează într-o "politică a pământului ars".

"Rusia va încerca să încercuiască şi să ocupe Kievul în următoarele câteva săptămâni. Lupta pentru Kiev va fi lungă şi sângeroasă, iar ucrainenii se pregătesc rapid să lupte pentru fiecare colţ de stradă”, a scris senatorul Chris Murphy pe contul său de Twitter, informează lefigaro.fr.

Murphy, senator din Connecticut, afirmă că Rusia este în urmă faţă de programul planificat pentru invazie.

El a mai spus că naţiunile occidentale nu numai că vor îngheţa, ci şi vor confisca bunurile preşedintelui rus şi ale oligarhilor de top, apreciind că "probabil un pas mai înaintat decât a anticipat cercul apropiat al lui Putin".

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:

1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures.