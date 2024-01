Șeful diplomației UE, Josep Borrell: Israelul a finanţat Hamas, pentru a slăbi Autoritatea Palestiniană

Responsabilul european l-a contrazis astfel în mod public pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a negat anterior astfel de acuzaţii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Oponenţi ai guvernului israelian şi o parte a mass-media globale au acuzat cabinetele Netanyahu că au încurajat conducerea Hamas din Gaza, inclusiv prin permiterea finanţării enclavei palestiniene de către Qatar.

'Da, Hamas a fost finanţat de guvernul Israelului ani de zile într-o încercare de a slăbi Autoritatea Palestiniană condusă de Fatah', a spus Borrell într-un discurs la Universitatea Valladolid din Spania, fără a da detalii.

Borrell a adăugat că singura soluţie paşnică presupune crearea unui stat palestinian.

'Noi credem că doar o soluţie cu două state impusă din afară ar aduce pacea, chiar dacă Israelul insistă că nu', a subliniat el.

❝Yes, Hamas was financed by the government of Israel in an attempt to weaken the Palestinian Authority led by Fatah.❞

EU Foreign Policy chief Josep Borrell claimed on Friday that the state of Israel has financed the creation of Palestinian militant group Hamas. pic.twitter.com/b4GckPA2zV