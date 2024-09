Şeful AIEA spune că turnul de la centrala nucleară Zaporojie trebuie demolat, după incendiul care l-a afectat luna trecută

El a mai declarat că cel mai probabil că va trebui demolat, informează Reuters.

Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, a făcut acest comentariu miercuri, în timpul celei de-a cincea vizite la uzina care a fost capturată de forţele ruse la scurt timp după invazia rusă în Ucraina, din februarie 2022.

Moscova şi Kievul s-au acuzat în mod regulat reciproc că au atacat centrala şi că există riscul unui accident nuclear.

Grossi a postat un videoclip pe platforma de mesagerie X în care evaluează daunele în timp ce se afla în interiorul turnului de răcire.

„Până astăzi, nu am reuşit să ajungem în acest punct, sus în turn, aşa că putem evalua într-un mod mult mai eficient daunele care au avut loc”, a spus Grossi, purtând o cască şi o vestă antiglonţ.

„Această structură mare nu este utilizabilă în viitor, aşa că probabil va fi demolată la un moment dat”, a indicat el.

Incendiul a izbucnit în turn pe 11 august, Rusia şi Ucraina acuzându-se reciproc pentru acţiunile care au declanşat incendiul.

La acea vreme, Grossi a descris incidentul ca fiind unul dintre numeroasele „atacuri nesăbuite”, dar nu a atribuit nimănui responsabilitatea.

Uzina Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, cea mai mare din Europa, cu şase reactoare, a fost în „oprire la rece” şi nu produce energie electrică. Este nevoie de energie din exterior pentru a menţine materialul nuclear rece şi pentru a preveni un accident.

Videoclipul îl mai arată pe Grossi inspectând o staţie de pompare a apei. El a vizitat, de asemenea, un depozit de combustibil nuclear.

Grossi s-a întâlnit marţi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev, şi a spus că lucrurile sunt „foarte fragile” la Zaporojie, unde inspectorii AIEA sunt staţionaţi de la jumătatea anului 2022.

As I conclude my fifth visit to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, @IAEAorg remains steadfast in our mission to help ensure nuclear safety and security in Europe’s largest nuclear facility amidst ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43