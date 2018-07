Şefa guvernului britanic gafează: Plecăm din Marea Britanie. VIDEO

Opoziţia a aclamat fără întârziere încurcătura şi însăşi şefa executivului a râs de propria-i gafă, produsă în timp ce premierul prezenta contractul obţinut săptămâna trecută de grupul britanic BAE Systems pentru modernizarea forţelor navale australiene drept un semn de strângere a relaţiilor cu aliaţii post-Brexit.

"Anvergura şi caracterul acestui contract pun Regatul Unit în prim-planul ingineriei navale, demonstrează ce pot face industria şi guvernul britanic lucrând împreună şi semnalează începutul unei noi ere de colaborare în planul industriei militar-strategice între Regatul Unit şi Australia. Prin plecarea noastră din Regatul Unit (UK), prin plecarea noastră din UE..." - a spus Theresa May, după care a făcut o pauză şi a râs, dându-şi seama că a greşit.

Ea a reluat ulterior ideea, adăugând: "Prin plecarea noastră din Uniunea Europeană, avem şansa, ca Marea Britanie, de a construi relaţii mai apropiate cu aliaţi cum este Australia şi tocmai asta facem".

Happy #IndpendenceDay Scotland! Theresa May confirms we will be leaving the UK. #PMQs pic.twitter.com/Ru7c2d8Fd0