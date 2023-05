Sediul central al Poştei filipineze din Manila, distrus de un incendiu uriaș | VIDEO

Peste 80 de vehicule ale pompierilor au fost trimise la incendiu, care a izbucnit duminică seara, anunţă Biroul filipinez de apărare împotriva incendiilor, scrie AFP, citată de News.ro.

The BFP has raised the General Alarm, as of 6AM. | via @_KarenDeGuzman pic.twitter.com/IpwirbAskL

Un fum mgru şi gros se ridica câteva sute de metri în văzduh, iar flăcările au devstat sediul central al Poştei la Manila (nord).

FIRE ALERT: Fire trucks are on scene as General Alarm is raised at the fire in Manila Central Post Office according to the Bureau of Fire Protection.

The fire was raisied to second alarm at 1:09AM.

(Video by AJ Acosta/MPIO) pic.twitter.com/tzUDg9gvSC