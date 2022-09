Jens Stoltenberg: Mobilizarea lui Putin este o recunoaștere a faptului că războiul nu decurge conform planului

„NATO nu este parte a conflictului, dar susține Ucraina ca să se poată auto-apăra, drept prevăzut în Carta ONU. NATO este o alianță defensivă. Suntem uniți și determinați să protejăm toți aliații și fiecare centrimetru din teritoriul NATO.

Este un moment de cotitură. Putin a mobilizat sute de mii de trupe și a făcut amenințări nucleare iresponsabile. Este cea mai mare escaladare de la începutul războiului.

Nimic din asta nu arată forță. Arată slăbiciune. Este o recunoaștere a faptului că războiul nu decurge confrom planului și că obiectivele strategice ale lui Putin au eșuat”, a declarat Jens Stoltenberg.

„Putin poartă responsabilitatea totală pentru acest război ;i este responsabilitatea sa să îl încheie. Să pună capăt crizei alimentare care afectează atâția oameni la nivel global. Dacă Rusia încetează să lupte, va fi pace. Dacă UCraina încetează să lupte, va înceta să mai existe ca stat suveran în Europa. NATO reafirmă susținerea neclintită pentru idenpendența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a mai spus secretarul general al NATO.

Jens Stoltenberg a mai declarat că NATO va continua să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia atât cât va fi nevoie.

