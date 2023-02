Secretarul general al NATO: Moscova pregătește o nouă ofensivă. Trebuie să furnizăm Ucrainei armele de care are nevoie

În timpul unei conferințe de presă comune cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, Stoltenberg a spus că Rusia se pregătește de noi atacuri asupra Ucrainei.

„Din păcate, nu vedem niciun semn că Rusia se pregătește pentru pace. Dimpotrivă, Moscova se pregătește pentru noi ofensive militare. Așa că trebuie să continuăm să furnizăm Ucrainei armele de care are nevoie pentru a recuceri teritoriul și a prevala ca națiune suverană și independentă”, a declarat Jens Stoltenberg.

Excellent discussions with @SecBlinken @SecDef Austin & NatSec advisor @jakejsullivan on our continued support to #Ukraine & global security challenges. Thanked them for #US leadership. #NATO stands united at this critical moment. pic.twitter.com/wgjJzwiYw2