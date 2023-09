Se naște o nouă armată a Rusiei, din ordinul lui Putin. Va fi condusă de „Sedoi”, un fost mare comandant Wagner

În timpul discuției, Vladimir Putin i-a cerut lui Andrey Troshev, fost comandat al miliției Wagner, să înființeze unități pe voluntari care să lupte pe frontul din Ucraina.

Întâlnirea a subliniat încercarea Kremlinului de a arăta că statul a preluat acum controlul asupra grupului de mercenari după o revoltă eșuată în iunie a șefului Wagner, Evgheni Prigojin, care a fost ucis împreună cu alți comandanți de rang înalt într-un accident de avion în august, notează Reuters.

La doar câteva zile după revolta de la Wagner, Putin le-a oferit mercenarilor posibilitatea de a continua să lupte, dar i-a sugerat comandantului Andrey Troshev să preia comanda în locul lui Prigozhin, a relatat ziarul rus Kommersant.

Kremlinul a declarat că Putin s-a întâlnit, joi seară, cu Troshev, cunoscut sub numele de război "Sedoi" - sau "părul grizonat" - și cu ministrul adjunct al Apărării, Yunus-Bek Yevkurov.

#Putin met with Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Yunus-Bek Yevkurov and one of the leaders of the #Wagner PMC Andrei Troshev.

Putin king instructed Troshev to form “volunteer units.”

Andrey Troshev is a former commander of the Wagner PMC with the call sign… pic.twitter.com/bYaAqENk30