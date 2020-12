Se dă startul vaccinării anti-COVID în toată Uniunea Europeană, începând cu 27 decembrie

"Pe 27, 28 şi 29 decembrie va începe vaccinarea pe teritoriul UE", a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.

Potrivit unui comunicat, președinta CE a propus ca, odată emisă autorizarea condiționată de punere pe piață din partea Agenției Europene a Medicamentului (AEM), primele vaccinuri să fie administrate/distribuite simultan în fiecare dintre cele 27 de state membre.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays