Se cere schimbarea numelui variolei maimuţei. Care este motivul

Mai mult, această denumire riscă să-i determine pe bolnavi să se izoleze în loc să ceară să fie îngrijiţi, conform reprezentanților orașului, relatează AFP.

”Suntem tot mai îngrijoraţi de posibile efecte devastatoare şi stigamtizante pe care mesajele cu privire la virusul 'variolei maimuţei' le pot avea asupra unor comunităţi deja vulnerabile”, avertizează comisarul Sănătăţii oraşului New York Ashwin Vasan într-o scrisoarea adresată directorului OMS, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, conform News.ro.

Directorul OMS a evocat o eventuală schimbare a numelui bolii la jumătatea lui iunie, un lucru pe care Ashwin Vasan îl evocă în această scrisoare.

Comisarului newyorkez consideră că această ”terminologie” este ”ancorată într-o istorie rasistă şi dureroasă pentru comunitatea de culoare”.

El evocă, în scrisoare, efecte negatve şi informaţii false la apariţia virusului HIV, care cauzează SIDA, şi rassmul din cauza căruia au suferit comunităţi asiatice în pandemia covid-19, după ce fostul preşedinte american Donald Trump a catalogat SARS-CoV-2 drept ”virusul chinez”.

”O continuare a folosirii termenului «variola maimuţei» în epidemia actuală poate reaprinde aceste sentimente tramatizante de rassm şi stigmatizare, mai ales în rândul persoanelor de culoare şi membrilor comunităţilor LGBTQIA+, şi este posibil ca aceştia să evite să recurgă la servicii de îngrijire de sănătate vitale”, subliniază Ashwin Vasan.

Oricine se poate îmbolnăvi de variola maimuţei, însă de la apariţia virusului în Europa şi Statele Unite virusul se răspândeşte în imensa majoritate în rândul bărbaţilor care fac sex cu alţi bărbaţi.

