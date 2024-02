Scholz și Biden au râs de interviul lui Putin cu Tucker Carlson: „Este ridicol”

Cancelarul german a profitat de scurta sa declaraţie în faţa presei pentru a denunţa interviul "ridicol" acordat de preşedintele rus Vladimir Putin jurnalistului conservator american Tucker Carlson, apropiat de Donald Trump, şi difuzat joi.

"Acum am văzut interviul președintelui rus. Ca să fiu sincer, acesta nu face decât să ridiculizeze acțiunile reale ale Rusiei în Ucraina și spune o poveste absolut absurdă despre motivele acestui război. Există un motiv destul de clar. Este voința președintelui rus și a Rusiei de a anexa o parte din Ucraina. Și orice povești care sunt spuse despre acest lucru nu schimbă faptul că acesta este scopul intențiilor sale imperialiste", a declarat cancelarul german în cadrul unei conferințe de presă la Washington, potrivit Nexta.

Scholz and Biden mocked Putin’s interview with Tucker Carlson

Olaf Scholz visited the United States, where he met with President Joe Biden. The German Chancellor commented on Vladimir Putin's conversation with Tucker Carlson, calling it a "ridiculous interview"

